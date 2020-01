Les Sims 5 : quelle date de sortie et quelles plateformes ?

Alban Martin

Les joueurs qui apprécient la série Les Sims d'Electronic Arts commencent à trouver le temps long pour Les Sims 5, la suite des Sims 4 qui a connu le succès sur Mac, PC et consoles, sans oublier les déclinaisons sur mobile comme les Sims FreePlay.



En effet, alors que EA nous avait habitué à un jeu tous les 5 ans environ, nous entamons la sixième depuis Les Sims 4...

Les Sims 5 : une sortie prévue pour fin 2020 ?

À ce jour, l'éditeur qui s'occupe de nombreuses licences à succès n'a toujours pas communiqué sur une date de sortie. Un temps imaginée pour 2019, la commercialisation du simulateur de vie la plus populaire n'est pourtant toujours pas effective. Malgré tout, il y a de fortes probabilités pour que 2020 soit la bonne. En effet, deux ans après une annonce postée par EA indiquant que la firme cherchait un concept de personnage 3D pour le nouveau Sims, les consoles nouvelle génération ont été officialisées, tout comme leur date de sortie. Prévues pour fin 2020, les consoles de salon PS5 et Xbox X seraient un support parfait pour lancer les Sims 5 avec un tout nouveau moteur. Oui, vu les postes recherchés par EA, il y a des chances que le jeu inaugure un tout nouveau rendu tirant partie des évolutions du matériel. Sans oublier que la licence fête justement ses 20 ans cette année.



Nous scruterons donc les indices et annonces éventuelles du côté d'Electronic Arts, ainsi que les plateformes qui pourront accueillir le jeu. Si les consoles next-gen sont évidentes, les PC et Mac devraient suivre rapidement, tout comme les mobiles. L'iPhone 11 Pro étant aussi puissant que la plupart des bons PC portables, et vu les jeux qui tournent actuellement, il n'y a pas de raison.



Pour information, voici le calendrier de sortie des jeux Les Sims :