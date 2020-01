Orange : Les partenaires pour la 5G sont Nokia et Ericsson

Hier, la Commission européenne a donné son feu vert pour choisir les partenaires pour le déploiement de la 5G. L’UE a donc offert la possibilité aux pays de choisir les équipementiers souhaité, ne voulant pas imposer Huawei ou une autre entreprise. La commission a quand même recommandé de ne pas donner toute la responsabilité à une seule entreprise, pour éviter l’abus de position ! Chez Orange, c’est Nokia et Ericsson qui se partageront le déploiement de la 5G d’Orange en France, tout le matériel sur le terrain viendront des deux entreprises.

C’est aujourd’hui que l’opérateur Orange a annoncé avoir enfin boucler ses partenariats pour les équipementiers de la 5G. Huawei qui est au centre des critiques et des inquiétudes au sujet d’un possible espionnage du gouvernement chinois, n’a pas été sélectionné par Orange.

