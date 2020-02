Le lecteur de podcast Overcast ajoute AirPlay 2 et Voice Boost 2

Le populaire lecteur de podcasts Overcast (v2020.1, 14 Mo, iOS 12.1) a été mis à jour cette nuit avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations notables. Désormais, les utilisateurs d'Overcast peuvent écouter leurs podcasts préférés via la technologie AirPlay 2 d'Apple, et profiter de Voice Boost 2.



Avec AirPlay 2, celle qu’on avait citée dans les apps préférées des utilisateurs d’Apple Watch peut diffuser des podcasts à partir d'un iPhone ou d'un iPad simultanément vers n'importe quel appareil compatible, comme le HomePod, l'Apple TV et autres enceintes compatibles. Et ce, dans plusieurs pièces en même temps.



Autre nouveauté, Voice Boost 2. Si vous utilisez déjà Overcast, vous connaissez probablement Voice Boost. Il normalise le volume de la voix pour que chaque podcast soit joué au même niveau sonore. Cela permet à l'utilisateur de les écouter dans des environnements bruyants, sans jouer sans cesse avec le volume. Cette fonctionnalité a été entièrement réécrite avec la dernière mise à jour pour être plus efficace et précise.



Le développeur Marco Arment décrit Voice Boost 2 :

Voice Boost est une combinaison de compression dynamique et d'égalisation qui peut rendre de nombreuses émissions plus écoutables et normaliser le volume de toutes les émissions. […] Voice Boost 2 atteint le même objectif que le Voice Boost d'origine, mais avec des méthodes considérablement plus sophistiquées, conduisant à des résultats plus cohérents et à une bien meilleure qualité sonore.



Enfin, autre nouveauté très intéressante, la possibilité d'ignorer les introductions de podcasts, comme ce que fait Netflix par exemple.



Pour ceux qui sont intéressés, sachez que Overcast est gratuite, supportée par la publicité mais qu’un abonnement à 9,99€ par an permet de s’en passer. Et outre le support Apple Watch, Overcast se joue aussi sur CarPlay !



PS : l’app est de nouveau compatible iOS 12.1, de quoi attirer le plus grand nombre.

