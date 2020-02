Les comptes de développeur gratuits débarquent en France

Peut-être le savez-vous déjà, mais Apple propose à destination d'organisation à but non lucratif, aux gouvernements et aux écoles la possibilité d'avoir des comptes de développeur gratuitement.



En effet, la Pomme mise beaucoup sur le développement et tente d'attirer de plus en plus d'institutions au sein de sa plateforme, en mettant en place des initiatives permettant un accès plus facile.



Jusqu'à présent, ce programme n'était disponible que dans quelques pays, mais Apple vient de l'ouvrir à huit petits nouveaux, dont la France.

Apple a donc étendu son programme de compte de développeur sans frais pour des organisations éligibles dans huit nouveaux pays, ramenant le total à 13 !

Nous sommes heureux d'annoncer que l'adhésion au programme pour développeurs Apple est désormais disponible sans frais pour les organisations éligibles basées en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Israël, en Italie, au Mexique et en Corée du Sud.



Les organisations à but non lucratif, les établissements d'enseignement accrédités et les entités gouvernementales qui prévoient de distribuer uniquement des applications gratuites sur l'App Store peuvent demander que leur cotisation annuelle soit supprimée.

Ainsi, pour être éligible, outre être situé dans l'un des pays en question, il faudra être une organisation à but non lucratif, un établissement d'enseignement agréé ou une entité gouvernementale qui ne distribuera que des applications gratuites sur l'App Store.



Pour rappel, la licence développeur annuelle est de 99€.



