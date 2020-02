EA confirme l'arrivée des Sims 5 sur PS5 et Xbox X !

Il y a 6 heures

Alban Martin

Nous en parlions tout récemment, la nouvelle version des Sims, arrive bel et bien. En effet, Electronic Arts vient de confirmer qu'il travaillait bien sur Les Sims 5 et qu'ils devraient arriver avec les nouvelles consoles PS5 et Xbox X. De quoi ravir les dans des Sims 4 qui attendent le nouveau jeu depuis 2014.

Les Sims 5 arrive sur Playstation 5 et Xbox Series X

Depuis 200, Les Sims s'est écoulé à plus de 180 millions d'exemplaires. D'abord sur PC, le jeu a rapidement été porté sur consoles et Mac, avec même des déclinaisons mobiles.

Interrogé par CCN, Andrew Wilson, le PDG d’Electronic Arts, a enfin soulagé les fans en expliquant que les Sims 5 était prévu sur la prochaine génération de consoles, les PS5 et Xbox X. Il a même des idées spécifiques concernant les fonctionnalités en ligne.

Tandis que Maxis continue de réfléchir aux Sims pour une nouvelle génération, et à des choses comme le jeu cross-platform ou une option dans le cloud, vous pouvez vous dire que nous resterons fidèles à nos motivations que sont l’inspiration, la création, le fait de s’évader ou encore le développement personnel. Vous pouvez également être assurés que ces notions d’interaction sociale et de compétition que vous pouviez bel et bien voir dans Les Sims Online il y a très longtemps feront partie de l’expérience des Sims 5.

Outre la confirmation, on comprend que les développeurs misent beaucoup sur le cross-plateforme, une très bonne nouvelle. Quant à la date de sortie, il faudra patienter afin d'en savoir plus. Cette année, Les Sims fêtent leurs 20 ans et les consoles next-gen arrivent d'ici la fin de l'année, de quoi garder espoir.

Si toutes les étoiles sont alignées, EA pourrait livrer Les Sims 5 sous le sapin avec un tout nouveau moteur graphique et de nouvelles possibilités, notamment du côté du multijoueur. Une sortie commune sur PS5, Xbox X, PC et Mac rendrait l'ensemble encore plus savoureux.



Pour information, voici le calendrier de sortie des jeux Les Sims :

The Sims : 2000

The Sims 2 : 2004

The Sims 3 : 2009

The Sims 4 : 2014

The Sims 5 : 2020 ?

