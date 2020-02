Au revoir iDVROOM, bonjour Klaxit pour le covoiturage

Ne dites plus iDVROOM quand il s’agit d’organiser un covoiturage de courte distance comme le traditionnel trajet maison-travail mais Klaxit. En effet, le leader européen avait racheté IDVroom à l’été 2019 et l’application vient de recevoir une mise à jour en ce sens. Depuis le 31 janvier, il faut dire Klaxit !

iDVROOM est mort, vive Klaxit

iDVROOM devient donc Klaxit. Depuis vendredi dernier, la communauté iDVROOM fusionne officiellement avec celle de Klaxit, leader européen du covoiturage Domicile - Travail.



En résulte, plus de covoitureurs, plus de trajets proposés, une interface très intuitive, la garantie d’un revenu minimum par trajet pour les conducteurs et de nouvelles fonctionnalités qui vont améliorer le quotidien de nombreux passagers. Le service propose 2 millions de trajets par jour en France.



Mais pour cela, il faudra donc télécharger une nouvelle app. Car oui, au lancement de IDVroom, l’app ne propose qu’un écran incitant à installer Klaxit qui la remplace donc complètement. Pas d’inquiétude, Klaxit est ultra simple d’utilisation et est largement appréciée des utilisateurs avec un joli 4,8/5 notamment grâce au GPS spécial covoiturage et à l’option « partir maintenant ».



Si vous ne connaissez pas ce genre d’app, on parle d'une solution de covoiturage grâce à laquelle vous pourrez économisez une importante somme d’argent en partageant, par exemple, la route entre votre domicile et votre travail. Cela peut fonctionner également pour vos escapades le week-end. Il s’agit d’une alternative à Blablacar qui se concentre sur le quotidien qui permet jusqu’à 2000€ d’économies pour un conducteur.



Et si ce n’est pas pour l’argent, roulez utile pour la planète !

