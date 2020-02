Apple sort iOS 13.4 bêta : quelles nouveautés ? (+ macOS 10.15.4, watchOS 6.2 et tvOS 13.4)

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

3

Apple n'aura pas attendu longtemps avant de relancer son programme de bêtas. Alors qu'iOS 13.3.1 est sortie en version finale la semaine dernière avec également macOS 10.15.3, tvOS 13.3.1 et watchOS 6.1.2.



Estampillé 17E5223h, le build d’iOS 13.4 pour iPhone s'accompagne d’iPadOS 13.4 pour iPad, ainsi que des versions macOS 10.15.4 pour Mac, watchOS 6.2 pour Apple Watch et tvOS 13.4 pour Apple Watch.

Les nouveautés d'iOS 13.4

Les nouveautés arrivées avec iOS 13.4 vont être listées sous peu, le temps de télécharger la version et de la décortiquer. Pour le moment, seuls les développeurs sont autorisés à l'installer, les bêta testeurs publics auront certainement une mouture demain ou dans les prochains jours. On espère que les dossiers partagés sur iCloud Drive vont enfin arriver.



Une chose est sûre, les bêtas contiennent des correctifs et des optimisations.

Pour installer iOS 13.4 bêta

Pour télécharger la bêta réservée aux développeurs, il faut passer par le Dev Center puis télécharger le profile à installer sur votre iPhone ou iPad. Ensuite, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la bêta d’iOS 13.4 ou iPadOS 13.4.

Qui a déjà installé iOS 13.4 ? Vous voyez du changement ?