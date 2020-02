iLovePDF : une app pour convertir, éditer, fusionner, compresser des PDF

Medhi Naitmazi

iLovePDF est une app indispensable sur iOS qui est tout droit issue du site Internet éponyme. Connu et reconnu, ILovePDF.com fait partie des outils qui nous sauvent la vie régulièrement quand nous devons travailler avec des documents PDF. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, vous pouvez tout faire comme modifier, annoter, compresser, fusionner, séparer ou encore convertir, directement depuis votre iPhone ou iPad.

iLovePDF : un outil complet pour les documents PDF

Tous les outils PDF sont donc regroupés en un seul endroit avec l'application iLovePDF. Peu importe ce que vous devez faire, vous pourrez y parvenir facilement depuis votre iPhone ou votre iPad, le tout gratuitement.



Après quelques tests, on s'aperçoit que tout est facile et très rapide. En effet, séparer un PDF de 14 pages en 7 PDF de 2 pages par exemple nous a pris moins de 2 secondes sur un iPhone 11. iLovePDF a généré 7 fichiers rangés dans un dossier portant le nom du document d'origine. De même, convertir une image (en l'occurence une capture d'écran) de 3 Mo en un PDF s'est fait en un instant. Autre exemple d'efficacité, nous avons testé l'annotation de fichiers PDF en surlignant des passages et en ajoutant du texte. Les outils à dispositions sont simples et puissants, même si sur le petit écran de l'iPhone, cela demande un peu d'attention.



Malgré tout, l'ergonomie est par contre perfectible puisqu'il nous a fallu un temps d'adaptation pour jongler entre la bibliothèque et les outils. Si tout est accessible via le menu latéral de gauche, il faut comprendre qu'après avoir terminé une tâche, on se retrouve dans la bibliothèque pour visualiser le résultat. Il faut juste s'y faire.



iLovePDF est un moyen de gagner un temps précieux pour quiconque a besoin de travailler avec des PDF, même si ces derniers sont sur un espace en ligne comme iCloud, Dropbox ou Google Drive. Bien évidemment, vous pourrez charger un document depuis vos fichiers locaux via l'app Fichiers d'Apple.



Voici les possibilités offertes par l'app :

Lecteur de PDF

Partager un PDF

Annoter un PDF

Signer un PDF

Remplir des formulaires PDF

Fusionner des PDF

Diviser un PDF

Compresser un PDF

Convertir un PDF (convertissez des documents Office en fichiers PDF. Inversement, les PDF peuvent être exportés en Word, Excel ou PowerPoint)

Scanner OCR

Extraire les images d’un PDF

Faire pivoter un PDF

Déverrouiller un PDF

Appliquer un filigrane à un PDF

Une formule payante : iLovePDF Premium

iLovePDF Premium est disponible à l’achat via un abonnement avec renouvellement automatique mensuel à 5,99€ ou annuel à 48,99 €. Voici ce qu'il apporte :

Nombre de fichiers illimité

Taille de fichiers illimitée

Aucune publicité

Notre avis sur "iLovePDF"

La note 4,5 / 5

Télécharger l'app gratuite iLovePDF