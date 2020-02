iOS 13.4 bêta : des traces de CarKey et une nouvelle barre d'outils Mail

Guillaume Gabriel

Avec la récente sortie de la première bêta d'iOS 13.4, macOS 10.15.4, watchOS 6.2 et tvOS 13.4, Apple nous gardent quelques surprises pour nos petits appareils à la Pomme.



Les premières fonctionnalités et apparitions commencent à voir le jour du côté des iPhone, notamment du côté de Mail qui se dote d'une nouvelle barre d'outils.



Mais, le plus important se situe dans les lignes du code de la nouvelle version, avec des allusions à CarKey : une future fonctionnalité qui transformera l'iPhone en clé de voiture, et plus encore.

La bêta d'iOS 13.4 laisse des traces de CarKey

Quelle belle nouvelle ! Il sera bientôt possible d'utiliser son iPhone comme clé de voiture : c'est en tout cas ce que laisse entendre la première bêta d'iOS 13.4 qui révèle des traces d'une fonctionnalité CarKey.



Selon nos confrères de 9To5Mac, les fichiers internes du système révèlent que le téléphone pourra déverrouiller, verrouiller et démarrer une voiture, à condition qu'elle soit compatible NFC.



Pour ce faire, nullement besoin de s'identifier avec Face ID, comme c'est le cas avec Apple Pay Express : cela veut dire que la fonctionnalité fonctionnera sans batterie.



Il faudra installer l'application de la voiture au préalable, puis créer un profil conducteur au sein de Wallet et il sera possible d'inviter des membres de sa famille. CarKey n'est pas encore utilisable, mais pourrait l'être d'ici la sortie officielle d'iOS 13.4 !



Du côté de Mail, on assiste également à un changement, avec l'arrivée d'une nouvelle barre d'outils, ou plutôt corrigeant le mauvais choix de conception effectué avec iOS 13.



Retour en arrière donc, avec quatre boutons : Envoyer vers la corbeille, déplacer le message, mettre un drapeau et Répondre à tous.



