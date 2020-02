WhatsApp sur Mac : Il est urgent de mettre à jour l'application

Il est donc conseillé de mettre à jour l'application WhatsApp Desktop sur votre Mac. Pour cela il vous suffit d'ouvrir le Mac App Store et de vous rendre dans "Mises à jour" en bas à gauche. Vous verrez alors la mise à jour disponible. La version qui corrige l'anomalie est la 0.4.316 ! Pour vérifier si vous l'avez déjà, ouvrez l'application WhatsApp Desktop puis rendez-vous dans "à propos de WhatsApp Desktop" tout en haut à gauche.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.