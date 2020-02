StaffPad Reader : vos partitions musicales sur votre iPad

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Nouvelle application disponible pour les mélomanes, et pas n'importe laquelle ! En effet, on parle de l'arrivée de la célèbre StaffPad (v1.0.1, 1,1 Go, iOS 12.2), célèbre notamment pour faire une apparition dans la publicité pour la Microsoft Surface, avec un utilisateur qui annote une partition musicale.



Eh bien, la belle nouvelle, c'est que cette dernière a été adaptée à nos iPad, pour permettre l'arrive d'une première version sur l'App Store. Un vrai bon plan pour les musiciens, qui peuvent ainsi retrouver toutes leurs partitions, en créer d'autres et même scanner des notes manuscrites pour les retranscrire.

StaffPad Reader : un coup de génie pour les musiciens

Que vous souhaitiez convertir vos partitions manuscrites sur votre iPad ou que vous souhaitiez annoter ou modifier ces dernières avec votre Apple Pencil, c'est possible avec StaffPad Reader.



L'argument de poids, c'est la reconnaissance d'écriture qui d'après les premiers tests, surpasse les équivalences du genre. Un petit plus non négligeable, c'est que vos partitions peuvent être jouées grâce à une bibliothèque d'instruments.



Pour plus d'informations, le site web officiel vous dévoilera toutes les fonctionnalités !



Bien sûr, tout cela à un prix puisque il faudra débourser 100€ et prendre en considération que divers achats intégrés sont disponibles au sein de l'app.

Télécharger StaffPad à 99,99 €