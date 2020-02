Les nouvelles applications : TVSofa, EcoWake, TRASH

TVSofa (v1.0.6, 48 Mo, iOS 12.0, The Clash Soft)



TVSofa est l'outil le plus avancé pour suivre les séries et les films. Tout ce dont vous avez besoin dans une seule application!



Trouvez où regarder légalement des films et des émissions de télévision en ligne. TVSofa travaille avec les fournisseurs de streaming les plus populaires dans votre pays, tels que Netflix, HBO, Disney +, Hulu, Amazon Prime Video pour vous indiquer le service qui diffuse votre série fétiche. Télécharger l'app gratuite TVSofa





EcoWake (v1.0.5, 46 Mo, iOS 11.0)



Donnez du pouvoir à votre journée en vous réveillant à l'heure ET en contribuant à résoudre le plus gros problème de la planète.



Nous comprenons, personne n'aime vraiment se réveiller le matin. Surtout compte tenu de la crise mondiale entre nos mains avec le changement climatique.



Vous pouvez désormais vous détendre, mieux dormir et vous réveiller en vous sentant autonome en sachant que vous contribuez à lutter contre le changement climatique.



1. Réveillez-vous dans un but: réveillez-vous à l'heure, gagnez des graines, plantez des arbres et aidez à lutter contre le changement climatique

2. Se réveiller en s'amusant: voyez votre forêt virtuelle commencer à grandir à mesure que vous plantez de plus en plus d'arbres - la gamification rend tout plus amusant!

3. Commencez votre matinée du bon pied: des sons d'alarme uniques et inspirants soigneusement conçus sont conçus pour vous aider à vous réveiller en paix Télécharger l'app gratuite EcoWake





Sofa (v2.9.2, 8 Mo, iOS 12.4, Astrio, LLC)



Sofa est une application iPhone qui vous aide à vous souvenir de ce qu'il faut regarder, lire et écouter !



Créez des listes de livres, de films, d'émissions de télévision et de podcasts afin de vous en souvenir plus tard.



Au lieu de sauvegarder des films dans l'application Notes, vos livres dans Amazon et vos émissions de télévision sur Netflix, ajoutez-les tous à Sofa. C'est un endroit dédié pour garder les choses que vous voulez faire plus tard. Télécharger l'app gratuite Sofa