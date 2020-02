iOS 13.4 bêta : la version publique est disponible au téléchargement

Si vous avez déjà le profil d’approvisionnement pour installer les bêtas publiques d’iOS, rendez-vous directement dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger iOS 13.4. Sinon, et que vous êtes intéressés, connectez-vous sur beta.apple.com depuis votre iPhone ou iPad pour récupérer le profil.

Apple vient de rendre disponible le firmware iOS 13.4 bêta 1 pour les testeurs publics sur iPhone, ainsi qu’iPadOS 13.4 pour les iPad. Pour mémoire, le premier build d’iOS 13.4 et d’iPadOS 13.4 accompagnait la sortie des versions macOS 10.15.4 pour Mac, watchOS 6.2 pour Apple Watch et tvOS 13.4 pour Apple Watch la semaine dernière.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.