MacOS Catalina 10.15.4 : la beta publique est disponible

Si votre Mac est déjà sur le système de bêtas, rendez-vous dans Préférences Système > Mise à jour de logiciels pour installer la première bêta de macOS 10.15.4. Sinon, il suffit de se connecter sur beta.apple.com , et de suivre les étapes pour installer le profil sur votre Mac.

Dans la foulée de la bêta publique d’iOS 13.4 pour iPhone et d’iPadOS 13.4 pour iPad , Apple a mis en ligne la première bêta publique de macOS 10.15.4. Les testeurs peuvent donc la télécharger gratuitement s’ils font partie du programme officiel.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.