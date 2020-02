Apple Store des Champs-Élysées : DJ Snake en concert le 20 février

Julien Russo

Apple continue ses ateliers "Today at Apple" dans ses boutiques. En général, les thématiques les plus fréquentes sont le dessin sur l'iPad Pro (avec l'Apple Pencil), mais aussi la photographie avec l'iPhone 11. Cette fois-ci, Apple a engagé l'artiste DJ Snake pour faire un concert. L'accès était uniquement sur réservation et c'est déjà complet.

DJ Snake annonce une prestation le 20 février entre 16h et 17h

C'est à travers son compte Twitter que DJ Snake a annoncé sa participation exclusive à l'Apple Store des Champs-Élysées.

Apple a probablement choisi cet artiste suite au récent succès de son album "Carte blanche" sur Apple Music.

Composé de 17 titres en collaboration avec Tyga, Cardi B, Selena Gomez, Gucci Mane... L'album a pulvérisé pendant plusieurs semaines tous les records de streams, ce qui a certainement attiré l'attention d'Apple France.

Rencontrez l’artiste DJ Snake lors d’une séance exceptionnelle à l’Apple Champs-Élysées. Au cours d’une conversation en anglais animée par Zane Lowe, directeur créatif de Beats 1, vous découvrirez le parcours hors norme de la star des platines, de ses débuts en banlieue parisienne jusqu’à sa consécration mondiale, ainsi que les préparatifs de son spectacle prévu le 22 février à la Défense Arena. Pour les séances où le son est amplifié, une technologie de boucle auditive est disponible sur demande. 114 av. des Champs-Élysées

75008 Paris

Zane Lowe le directeur créatif d'Apple Music sera présent à l'événement. Il a rejoint le service de streaming en 2015 et il est aux commandes de plusieurs émissions sur Beats 1.