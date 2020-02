Rumeur : Un iPad 5G en même temps que l'iPhone 12 à la rentrée ?

La rentrée devrait être très agressive en ce qui concerne les nouveautés Apple. On attend le produit phare de cette année 2020, l'iPhone 12. Cependant, ce ne serait pas le seul "gros lancement", puisque la firme de Cupertino nous préparerait également la sortie d'un iPad compatible 5G, si on en croit cette rumeur.

Un iPad WiFi + 5G

Vous êtes beaucoup à ne pas trouver l'utilité d'avoir un iPad compatible WiFi avec des données cellulaires. Pour certaines personnes, c'est un critère indispensable lors de l'achat d'une nouvelle tablette. Justement, Apple est parfaitement au courant que cet argument commercial a son petit effet et c'est pour cette raison que la firme préparerait un iPad intégrant un modem 5G.



La rumeur provient de Henan China, pas spécialement connu pour avoir propagé des rumeurs fiables dans le passé, mais la conviction est telle, qu'on en serait presque convaincu à 100%. En effet, l'entreprise parle de deux lancements courants le mois de septembre, un nouvel iPhone (sans surprise) et d'un iPad possédant la 5G.

Les détails vont encore plus loin puisque tous les deux seraient équipés d'une puce A14 de 5 nm avec un modem Qualcomm Snapdragon X55 (uniquement pour l'iPhone 12, pas d'informations ont été communiquées sur le modem de l'iPad).

Il est expliqué dans le rapport : "Bien que le réseau 5G soit pris en charge, l'iPhone / iPad peut restreindre la bande de fréquence par région. Certains ne prennent en charge que les fréquences inférieures à 6 GHz sans mmWave.

La caméra de temps de vol (ToF) de l'iPad est considérée comme étant liée à une future capacité AR pour les scènes interactives.

Enfin, l'iPad Pro utilisera le processeur A14 5nm avec des multi-caméras arrière."



Comme d'habitude, ces rumeurs sont à prendre à la légère. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce n'est pas la première rumeur autour d'un potentiel iPad 5G. Il est possible que la firme californienne intègre un modem 5G dans son iPhone et dans son iPad à la rentrée. Apple a tout intérêt à le faire, cela lui permettrait de maintenir son avance par rapport à la concurrence. On imagine que le prix de la tablette devrait se situer dans le haut de gamme, puisque le coût des modems 5G est assez conséquent.



