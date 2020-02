Hobbi : Facebook lance une app qui s'inspire de Pinterest !

Il y a 38 min (Màj il y a 38 min)

Enzo Valvasori

Facebook vient de lancer Hobbi, une application de partage de photos et de vidéos qui reprend le concept de Pinterest !

Pour le moment, cette application est disponible sur iOS et Android aux États-Unis, et dans quelques pays d'Europe.

Un concurrent de taille à Pinterest

En effet, Hobbi reprends plus ou moins le principe de Pinterest. Les utilisateurs peuvent poster leurs différents projets ou créations et les partager avec les autres.

L'interface a été pensé pour pouvoir détailler toutes les étapes d'un projet, en classant les images ou vidéos dans une bibliothèque adaptée. Elle a vu le jour au sein de la NPE (New Product Experimentation), le service en charge des nouvelles expérimentations de chez Facebook, ce qui donne de l'espoir quant au succès de cette dernière.



Hobbi n'est pas une simple copie de Pinterest. Bien qu'il en soit inspiré, ce nouveau réseau n'a pas vraiment la même utilité. Hobbi à l'air plus axé sur les travaux manuels, l'artisanat, ou encore la cuisine. Quand Pinterest ne regroupe que des idées, ou des objets finis, sans détailler la manière dont on a procédé.



Le concept semble intéressant, toutefois nous n'avons toujours aucune indication sur sa disponibilité en France.



Si Hobbi vous intéresse, sachez qu'il est possible de le tester en utilisant un compte américain. Voir notre tutoriel.