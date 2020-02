Ming-Chi Kuo : des doutes pour le support de la liaison montante 2x2 MIMO

L'iPhone 12 d'Apple pourrait ne pas prendre en charge la liaison montante 2 × 2 comme initialement prévu, selon le dernier rapport de Ming-Chi Kuo. Ce dernier s'attend maintenant à ce que l'iPhone 12 ne comprenne qu'un ou deux amplificateurs, contre les six prévus. Quelles répercussions pour nous autres ? Tout simplement une vitesse de téléchargement maximale théorique réduite, même si nous ne sommes qu'aux prémices de la 5G et qu'en Europe, la différence soit quasi-inexistante. Source

En juin 2019, le célèbre analyste de TF Securities, Ming-Chi Kuo, déclarait que l'iPhone 12 aurait droit à la 5G, en bénéficiaient des semi-conducteurs développés par WIN SEMI et Broadcom. Ainsi, l'appareil aurait pu profiter de fort belle façon de la nouvelle norme réseau, avec six amplificateurs de puissance pour la mise en réseau. Hélas, ce dernier est revenu sur ces déclarations, réduisant ses attentes pour le nouveau smartphone d'Apple.

