Thermomix Cookidoo : des recettes à foison pour cuisiner !

Il y a 3 heures

Enzo Valvasori

Thermomix Cookidoo est une application qui permet de profiter du plein potentiel de son Thermomix connecté. Avec, vous pourrez explorer les différentes recettes et être accompagné pour réaliser des plats sans difficulté. Vous n'avez qu'à vous laisser guider par l'application qui vous proposera des idées de recettes.



Si vous avez un robot cuiseur de la marque Thermomix de Vorwerk, il vous faut l'app et le service Cookidoo. Et même si vous avez un autre robot comme un Magimix Cook Expert, tout est compatible.

Cookidoo : l'app indispensable pour le Thermomix

Avec Cookidoo, une fois connecté avec votre compte, la planification des menus devient simple et amusante : il vous suffit d'ajouter des recettes pour les retrouver, prêtes à l'emploi, lorsque vous en avez besoin. Le bouton Cuisiner aujourd'hui, présent sur chaque recette, vous permet de programmer une recette d'un seul clic.



Si vous en avez assez de toujours manger les même plats, et que vous désirez innover, vous pourrez chercher parmi toutes les recettes Cookidoo mises à votre disposition. Vous aurez ainsi accès à des suggestions hebdomadaires, des pages thématiques et même aux coups de coeur de l'application.



Autre plus par rapport au guide papier fourni, la possibilité de mettre toutes les recettes qui vous plaisent en favoris pour les retrouver plus facilement et à n'importe quel moment grâce à l'application. De la même manière, l'appli permet de planifier tous vos menus pour la semaine, un autre gain de temps.



Pour information, la plateforme Cookidoo répertorie 45 000 recettes du monde entier à date, sans compter les ajouts réguliers avec de nouvelles recettes d’entrées, de plats, de boulangerie et pâtisserie sur différents thèmes : pizzas, risottos, brunch, détox, saveurs d’ailleurs, ...



Vous l'aurez compris Thermomix Cookidoo va vous redonner l'envie de cuisiner, plongez-vous dans le délicieuses recettes sans pour autant devoir passer des heures à chercher !

Un mois gratuit, puis 36€ par an

Par contre, après un mois gratuit, l'app Cookidoo vous demandera 36€ par an. Une somme plutôt correcte qui représente 3€ par mois. De toute façon, vous avez un essai d'un mois pour vous décider et voir si cela vous fait gagner du temps et émerveille les papilles de vos convives sans effort.

Télécharger l'app gratuite Thermomix® Cookidoo®