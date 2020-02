5G : Ericsson s'estime numéro 1 dans le monde

Guillaume Gabriel

Malgré l'annulation du salon MWC de Barcelone, les participants organisent des conférences plus privées et moins en lumière pour présenter leurs nouveautés.



C'est le cas d'Ericsson qui, malgré un petit coup de mou dans les dernières années, a travaillé sur le déploiement de la 5G dans le monde. Ces derniers s'estiment, avec la plus grande humilité, numéro un dans le domaine, devant Huawei et d'autres.

Ericsson est le numéro 1 sur la 5G, selon lui

La révélation devait se faire durant le MWC 2020, mais aura été faite via une conférence de presse plus discrète à Londres : le célèbre Ericsson se positionne leader des équipements réseau 5G.



Une déclaration faite par Fredrik Jejdling, vice-président exécutif de la société :

Nous avons déployé 24 réseaux à travers le monde. Nous avons été les premiers à déployer des réseaux sur quatre continents. Donc pour nous, il est difficile de voir qui que ce soit devant nous actuellement ... Nous pensons que nous avons un portefeuille compétitif qui est au même niveau ou en avance sur nos concurrents.

Que l'on soit d'accord ou non, Ericsson apporte pour la 5G, tout comme Huawei et Nokia avec respectivement 79, 50 et 63 contrats commerciaux pour la 5G.



En France, c'est d'ailleurs Nokia et Ericsson qui ont été choisis pour les équipements 5G.



