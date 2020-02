iOS 14 : une ouverture des apps par défaut sur iOS et HomePod ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

1

Est-ce qu'Apple ouvrira encore plus l'accès à son écosystème dans un futur proche ? C'est ce qui pourrait se produire, et plus tôt qu'on pourrait le penser, puisque dès iOS 14, une petite révolution devrait pointer le bout de son nez.



En effet, la Pomme pourrait permettre de modifier les applications par défaut sur iOS et sur son HomePod, permettant par exemple de lire les musiques directement sur Spotify.



L'arrivée d'iOS 14 pourrait marquer l'ouverture des apps par défaut

On le sait, depuis des années, Apple est très strict autour de ses appareils et de ses logiciels, ne permettant pas de personnaliser l'expérience utilisateur en passant par des applications tierces par exemple. De même pour le NFC : alors que de nombreux constructeurs permettent aux entreprises et villes de se servir de la technologie pour le bien des consommateurs (les tickets de métro dématérialisés), la Pomme reste difficile.



Depuis iOS 10, Apple a fait un effort, permettant de supprimer les apps par défaut disponibles lors du lancement d'un nouvel appareil. Selon Bloomberg, ils pourraient aller encore plus loin en offrant la possibilité de choisir des applications tierces par défaut.



Navigateur, client mail ou encore lecteur musical, nous pourrions enfin choisir ce que nous préférons. Le HomePod serait également concerné par cette belle nouveauté...



Que pensez-vous de cette potentielle ouverture d'Apple ?



