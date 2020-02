Citymapper lance son mystérieux club payant

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

1

Du nouveau du côté de Citymapper (v10.0.1, 265 Mo, iOS 10.3), l'application qui permet d'accéder à ous les transports à Paris et en banlieue, du bus au RER en passant par le métro et le Vélib' !



L'outil permet d'avoir les horaires en temps réel, les alertes en cas de perturbation et des fonctionnalités hors-ligne dans les plus grandes villes du monde.



L'application vient de se mettre à jour pour introduire une nouveauté : le Club.

Citymapper se lance dans le Club, sous forme d'abonnement

La version 10 de l'application Citymapper réserve une petite surprise, le lancement du Club, une formule payante qui donne accès à des fonctionnalités... pas très claires.



En effet, en échange d'un paiement de 29,99 € par an, vous intégrerez le Citymapper Club tandis qu'un paiement de 99,99 € vous permettra d'accéder au "Club+".



Ces paiements vous donneront le droit à des "trucs rigolos" sans que l'on sache quoi, si ce n'est que les 10 000 premiers auront accès à une icône exclusive. On imagine (et on espère) que plus d'informations arriveront dans les prochains jours.



Il faut également souligner que grâce à l'arrivée de ce club, en échange d'un paiement, vous soutenez l'application qui est actuellement dans une mauvaise passe et qui chercherait un repreneur.



Télécharger l'app gratuite Citymapper