GeForce Now perd aussi les jeux de Bethesda

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Mauvaise nouvelle pour les joueurs sur GeForce Now, le service de streaming de Nvidia. Après la perte de la licence de Blizzard-Activision, la firme américaine vient de subir un nouveau coup dur avec le retrait des jeux de Bethesda.

Bethesda retire ses jeux de GeForce Now

Le service de cloud gaming de Nvidia enchaine les mauvaises surprises. Malgré l'arrivée prochaine de Cyberpunk 2077, Nvidia perd donc les jeux vidéo du studio Bethesda, à l'exception de Wolfenstein Youngblood qui reste disponible pour tous les membres avec le support du ray tracing.



La firme de Santa Clara en Californie n'explique pas les raisons de ce second retrait, mais il y a fort à parier qu'il s'agit d'une faute d'accord entre les deux parties. Si c'est le second revers officiel, d'autres grands éditeurs avaient déjà été retirés durant la phase de bêta, comme Rockstar, Capcom, Konami, EA et Square Enix. Autant dire que les joueurs passent à côté de nombreux titres AAA. Est-ce que GeForce Now va pouvoir se relever ? Ou va-t-elle devenir une plateforme de jeux "indé" ?



Ce serait dommage car les performances sont au rendez-vous et ce, quelque soit le support comme le PC, Mac, Android et bientôt iOS.



