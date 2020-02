Le joueur pro Fortnite Ninja s'est fait détourner son compte Twitter

Il y a 4 heures

Julien Russo

Que vous soyez un homme politique, une star de la pop, un sportif ou un joueur pro Fortnite, vous n'êtes jamais à l'abri de vous faire détourner votre compte Twitter. C'est justement ce qui s'est passé hier en début d'après-midi, avec le compte de Ninja. Une personne a réussi à accéder au Twitter de la star de Fortnite.

L'intrusion a duré 5 minutes

Le streamer qui aurait touché entre 20 millions et 30 millions pour quitter Twitch et rejoindre Mixer a eu une mauvaise surprise hier quand il a aperçu que son compte Twitter était en train de tweeter, alors qu'il n'avait même pas son smartphone avec lui...

L'auteur de ce détournement est resté soft dans la démarche, puisqu'une fois le compte Twitter entre ses mains, il a proposé de démarrer un "1 vs 1" avec Tfue, une autre star de Fortnite. Celui-ci a répondu avec humour, croyant que c'était sérieux : "WTF ??!? Imaginez Ninja être un homme assez bon pour se battre avec moi".

Une fois repris le contrôle de son compte, Ninja a bien évidemment supprimé tous les tweets et a fait une vidéo expliquant que la personne qui avait piraté son compte était quelqu'un de "non pertinent" et suggérant que la technique employée pour détourné son compte, n'avait rien de sophistiqué.



En juillet 2019, c'était son compte Instagram qui était détourné, des faits plus graves sur ce coup, puisque les hackers en ont profité pour arnaquer les abonnés du streamer avec de faux cadeaux. Ninja est une cible privilégiée pour les hackers, puisque la majorité de ses abonnés sont des adolescents qui sont des millions à le suivre sur ses réseaux.



Ninja est loin d'être le seul à s'être fait détourné son compte Twitter ces dernières années, en 2017 le compte Twitter du ministère de la Culture en France s'était fait hacké pendant 4 heures en pleine nuit, diffusant des insultes aux 230 000 abonnés.

Kylian Mbappé le joueur du Paris Saint-Germain a aussi eu le droit à son détournement de compte il y a deux mois, avec un hacker qui n'a cherché qu'à se faire de la publicité.

