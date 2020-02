Les nouvelles applications : Instant Measure, ROI DES MATHS, shiftscreen

Voici 3 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont : Instant Measure, ROI DES MATHS, shiftscreen.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Instant Measure (App, iPhone, v1.0, 7 Mo, iOS 12.0, acrossair)



À l'aide des capteurs avancés des derniers iPhones, Instant Measure vous permet de mesurer instantanément la distance entre votre appareil photo et un objet.



Utilisez simplement la caméra frontale (caméra selfie) et alignez le marqueur au centre de l'écran pour obtenir instantanément une lecture en pieds et pouces ou en centimètres.





ROI DES MATHS (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.0, 94 Mo, iOS 11.0, wonderkind GmbH)



Apprentissage et amélioration des maths et de l'arithmétique (+ - × ÷) de manière efficace et rapide. Convient à tous les âges.



Toutes les opérations mathématiques arithmétiques (+ - × ÷)

* Addition (+)

* Soustraction (-)

* Multiplication (× y compris les petites tables de multiplication)

* Division (÷)