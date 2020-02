iPad Pro : Innolux fournira des écrans mini-LED

Corentin Ruffin

Décidément, l'iPad Pro 2020 fait beaucoup laser de lui aujourd'hui : plus tôt dans la matinée, nous vous dévoilions une image de la prétendue coque de l'appareil, qui laissait alors présager un module photo carré semblable à l'iPhone 11.



Mais, une nouvelle prend le dessus : Apple a fait le choix de la société qui s'occupera des écrans de sa future tablette, et c'est Innolux qui sera en charge de fournir des panneaux mini-LED.



Basée à Taïwan, on retrouve une nouvelle fois la volonté de la Pomme que de délocaliser sa production afin d'éviter de rencontrer des problèmes avec la Chine et le coronavirus.

Innolux sera en charge des écrans mini-LED de l'iPad Pro

Selon un nouveau rapport publié aujourd'hui, Innolux, basé à Taïwan, sera responsable de la production des écrans mini-LED à destination des futurs iPad Pro 2020. La firme a déjà envoyé des échantillons à Apple, assez satisfaisants pour remporter la partie face aux autres prétendants.



Grâce à cette nouvelle, nous en savons plus sur la date d'arrivée de l'iPad Pro : l'analyste Ming-Chi Kuo prévoyait un lancement au premier trimestre de l'année, et plus particulièrement en mars, mais finalement on devra attendre le second semestre.



Cela fait des années que l'on parle de la technologie mini-LED, et son arrivée est très attendue sur le marché : toujours selon Ming-Chi Kuo, quatre à six produits avec des écrans mini-LED devraient être lancés dans les trois prochaines années.



Outre une finesse permettant des produits plus minces et plus légers, la technologie permet un rapport de contraste plus élevé, une luminosité plus élevée et un noir plus profond.



