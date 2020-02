Uber intègre la vérification des courses dans son app en Suisse

Il n'est pas facile pour Uber d'anticiper les agressions et harcèlements que sont victimes certains de ses clients. Même si la firme américaine fait tout pour que les courses se passent bien, certains chauffeurs n'hésitent pas à dépasser les limites et font vivre un véritable enfer à certains utilisateurs de l'app comme en témoigne le hashtag #UberCestOver sur Twitter.

La fonction "Vérifier votre course" est arrivée en Suisse

L'objectif premier de cette fonctionnalité est de sécuriser dès le départ la rencontre entre le chauffeur et l'utilisateur de l'application Uber. Le géant américain veut toujours apporter plus de sécurité pour votre trajet. Vérifier votre course est une nouveauté bien pensée, puisqu'elle communique au client un code PIN à 4 chiffres après le déclenchement de la commande de la voiture. Celui-ci devra après le communiquer le code au chauffeur qui le rentre sur son app.

Si son app reconnait le code PIN que lui a communiqué le client, ce dernier aura une validation immédiate sur son application Uber, informant que le chauffeur qui l'invite à monter dans la voiture, est bien le bon.

Dans le cas contraire, si le code n'est pas reconnu, la course ne démarrera pas et le chauffeur n'aura aucun intérêt d'amener le client à sa destination étant donné qu'il n'est pas rémunéré.



Pour les clients en Suisse, Uber propose d'activer cette fonction sur une tranche horaire spécifique. Par exemple, vous pouvez l'activer à chaque course que vous effectuez ou pendant vos courses en soirée (à partir de 21h), pendant la nuit ou tôt le matin (jusqu'à 6 heures).

C'est une sécurité supplémentaire qui n'est pas négligeable. Il faut savoir que "Vérifier ma course" s'ajoute en plus des données communiquées par Uber sur le modèle de voiture et la plaque d'immatriculation de la voiture ainsi que le nom et la photo du chauffeur.

Uber s'est dit être fière de sa nouvelle procédure de sécurité, qui apporte une confiance supplémentaire entre le VTC et le client. Dans un communiqué, la firme américaine a déclaré : "Les utilisateurs doivent toujours vérifier ces informations avant de monter dans la voiture. Ce niveau de vérification supplémentaire permet aux chauffeurs et aux utilisateurs d'avoir l'esprit plus tranquille avant de commencer un voyage dans l'application".



Cette fonctionnalité est une réponse aux nombreuses polémiques sur le manque de sécurité qui dégrade l'image la firme américaine depuis plusieurs années. Après des rapports désastreux, comme celui de 2018 qui annonçait 9 meurtres, 58 décès et 3045 agressions sexuelles, Uber essaie de redorer son image comme il le peut.



