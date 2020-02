L'app du Crédit Agricole fait la pub d'Apple Pay

Il y a 1 heure (Màj il y a 11 min)

Alban Martin

Réagir

Les utilisateurs de l'app Ma Banque ont, depuis peu, la possibilité de payer avec Apple Pay. Alors que la fonction est pour le moment limitée, le Crédit Agricole lance tout de même une première publicité afin de mettre en avant le paiement mobile d'Apple.

Ma Banque fait la pub d'Apple Pay

Simple, rapide et sécurisé, Apple Pay est maintenant disponible pour les particuliers au Crédit Agricole ! Voilà ce qu'on pouvait lire sur la dernière version de l'app Ma Banque il y a quelques semaines.



Si la nouvelle est bonne, elle est pourtant à nuancer puisque tout n'est pas encore disponible. En effet, Apple Pay est quelque peu bridé au CA avec l'impossibilité de payer à l'étranger ou en ligne, pour le moment. Tout comme les clients pro qui ne peuvent pas encore ajouter leur carte à Wallet. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé pourquoi cela ne fonctionne pas pour vous depuis le lancement du service. Vous connaissez désormais la raison.



En attendant que la banque ouvre le service plus largement, le Crédit Agricole s'offre un spot publicitaire pour expliquer que le paiement avec Apple Pay est rapide et sécurisé.



Voir les deux publicités du Crédit Agricole (café puis métro) :

Télécharger l'app gratuite Ma Banque