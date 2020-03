Coronavirus : L'usine LG qui fournit les modules de caméra pour iPhone ferme en urgence

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

La situation devient difficilement contrôlable, les autorités conseillent dans la plupart des pays où l'infection est devenue trop importante de rester confinés à son domicile, ce qui limite la propagation du coronavirus. De plus, partout où le virus passe, l'économie trépasse. Cette fois c'est la Corée du Sud qui est mal en point, avec l'une des usines les plus importantes pour l'iPhone qui ferme ses portes.

L'iPhone 11 n'a plus de réapprovisionnement en module de caméra

Depuis le début de l'épidémie du coronavirus, les partenaires de la firme de Cupertino ont pris la fuite de la Chine, privilégiant la production des produits Apple en Inde et à Taïwan. Ce que n'avaient probablement pas prévu les sous-traitants d'Apple c'est que le virus ne se contente pas que de la Chine, il se déploie partout dans le monde et plus particulièrement ces derniers temps en Corée du Sud.



C'est en ce moment très compliqué dans le pays de Samsung, le coronavirus a déjà infecté 3256 sud-coréens et a fait 17 morts. L'épidémie impacte l'économie locale et oblige les entreprises à suspendre toute activité. C'est le cas de LG Innotek qui est le fournisseur des modules de caméra pour iPhone. L'usine de production est basée à Gumi, une ville aux abords du fleuve Nakdong. LG a été contraint de fermer en urgence son usine après la découverte d'un employé porteur du coronavirus dans son effectif.

L'entreprise a appelé Apple il y a 24 heures, pour annoncer que les commandes ne pourront plus être honorées pour l'instant. Si la firme de Cupertino a réussi à contourner les problèmes de production, ça risque d'être plus compliqué cette fois-ci, puisque LG Innotek et le grand fournisseur du module de caméra pour l'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max.



Autre mauvaise nouvelle, LG Innotek a également été désigné pour produire le module caméra des futurs iPhone 12 qui seront dévoilés à la rentrée 2020. Si une solution n'est pas trouvée rapidement, l'iPhone 12 aura probablement son lancement repoussé et les iPhone 11 pourraient avoir de gros problèmes de stocks dans le monde.

Vous l'aurez compris, le coronavirus ne se limite plus qu'à la Chine. Il touche aujourd'hui l'économie mondiale. Les pays asiatiques sont pour l'instant les plus touchés, mais pour combien de temps encore ?



D'après le média Reuters, la réouverture de l'usine LG Innotek est pour l'instant indécise, les dirigeants parlent d'une réouverture dès mardi après un grand nettoyage en profondeur, certains rapports affirment qu'il est impossible que l'usine rouvre dès la semaine prochaine.