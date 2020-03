Coronavirus : Bientôt une app pour s'informer et se signaler

Plus les jours passent et plus le Coronavirus prend une ampleur importante en France. Aujourd'hui, le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch a annoncé que l'État développe en ce moment une application iOS et Android contre ce nouveau virus. Elle va vous donner des conseils pour se protéger, mais aussi pour signaler de premiers symptômes.

Une app bientôt disponible

L'objectif premier à l'heure actuelle c'est de limiter la propagation du Coronavirus qui circule déjà un peu partout en France. Les premières mesures communiquées par le gouvernement sont d'éviter les déplacements non obligatoires et d'éviter de se rassembler à plus de 5 000 personnes dans un endroit confiné. Des décisions pour éviter d'atteindre des chiffres similaires à l'Italie ou la Corée du Sud.



D'après Matin Hirsch, une application iOS et Android va bientôt être disponible pour à la fois se tenir informé des gestes à adopter pour se protéger. Il sera également possible de se signaler, cela reviendra au même que si vous appeliez le 15. Avec cette idée, ça permettra de désengorger le flux d'appels vers le Samu et les services d'urgences.

Le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris n'a pour l'instant pas donné de date concernant la publication de cette application sur l'App Store et le Google Play Store. Elle devrait cependant arriver de manière imminente.

Le but de cette application sera aussi "de prendre des mesures de précaution avec un suivi par téléphone ou par app".



Le Coronavirus continue sa propagation dans le monde et surtout en France où le nombre d'infecté est en progression, on compte ce matin 139 infecté (soit +39 par rapport au dernier bilan). La Corée du Sud et l'Italie figurent dans les pays où la propagation est la plus rapide.



