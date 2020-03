Messenger s'allège et est deux fois plus rapide

Corentin Ruffin

L'application officielle de la messagerie de Facebook, Messenger (v253.3, 265 Mo, iOS 9.0), vient de subir une mise à jour conséquente avec, à son bord, une refonte et surtout, une optimisation du côté technique.



Ainsi, l'application s'allège, que ce soit d'un point de vue du design et du poids au sein des appareils. Résultat ? 2x plus rapide, 75x plus légère et passage à deux onglets.



Une bien belle prouesse, attendue par les nombreux utilisateurs !



Messenger allège son application et gagne en vitesse

Au cours du week-end dernier, Facebook nous apprenait qu'il s'apprêtait à relâcher la mise à jour de son application de messagerie, Messenger. Depuis ce soir, c'est officiel, et c'est efficace !



2x plus rapide, une taille d'application réduite de 75%, rien que ça ! Pour ce faire, les développeurs proposent une version simpliste de ce qu'on a pu connaitre, avec deux onglets : «Chat» et «Personnes».



Plus de Découverte et bots qui ne servaient, soyons francs, pas à grand-chose ! Les stories prennent de l'importance désormais, en s'affichant en plus grandes dans l'onglet "Personnes".

Dans la foulée de Messenger 4, nous avons commencé un voyage pour simplifier et repenser Messenger, appelé en interne Project LightSpeed, et maintenant nous avons reconstruit l'application iOS à partir de zéro. À partir d'aujourd'hui, nous déploierons un Messenger plus rapide, plus petit et plus simple sur iOS au cours des prochaines semaines. Messenger se chargera deux fois plus rapidement * et aura un quart de sa taille d'origine.

