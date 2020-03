Les nouvelles applications : NetNewsWire, Jadu, Volume Control Pro

Toca Hair Salon 4 (App, iPhone / iPad, v1.1.2, 335 Mo, iOS 10.0)



Bienvenue sur Toca Hair Salon 4 ! Amuse-toi dans ton salon à créer tous les styles possibles et imaginables ! Choisis un personnage et offre-lui un look de rêve ou découvre les possibilités offertes par le nouveau matériel. Dans tous les cas, une toute nouvelle aventure s’offre à toi ! Laisse place à ta créativité avec le maquillage, la peinture pour le visage, le matériel pour les cheveux et la barbe, et bien plus encore !



Toca Hair Salon 4 est téléchargeable gratuitement. L’application comprend les zones barbe et cheveux, style, shampoing ainsi qu’un photomaton. La boutique de l’application permet d’acheter la zone visage et de nombreux packs comprenant des vêtements, des accessoires et des autocollants. Tu y découvriras régulièrement de nouveaux contenus !

Télécharger l'app gratuite Toca Hair Salon 4