Google Stadia : la 4K n'est pas disponible sur Mac, mais...

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

La belle nouvelle pour les joueurs de Google Stadia, hormis un catalogue qui commence à grossir et qui ressemble enfin à quelque chose, c'est qu'il est possible de jouer jusqu'en 4K.



Bien sûr, pour pouvoir en profiter, il faut le matériel adéquat, mais également une bande passante suffisamment correcte pour que l'option s'affiche via le navigateur web.



Ce que l'on sait moins en revanche, c'est qu'il faut également avoir un appareil nativement compatible, ce qui n'est pas le cas des Mac.

Google Stadia et la 4K : les Mac boudent

En effet, sur son site web, les personnes de Google expliquent que la possibilité de jouer en 4K n'est possible que via des PC sous Windows ou des Chromebooks qui tournent sous Chrome OS.



Mais, quel est le problème avec les Mac ? Tout simplement que les ordinateurs à la Pomme ne gèrent pas le codec vidéo VP9 que Stadia utilise pour fonctionner (c'est le même cas pour YouTube 4K sous Safari).



Heureusement, si la 4K vous tient vraiment à coeur, il est possible d'installer une extension nommée Stadia+ sur le Chrome Web Store, permettant l'ajout de nouvelles options, dont le fameux format sur Mac.



