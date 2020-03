Apple Pay disponible pour les clients Crédit Mutuel Océan et Nord Europe

Il y a 46 min (Màj il y a 36 min)

Guillaume Gabriel

Réagir

Fin janvier 2020, les clients du Crédit Mutuel avaient le plaisir de découvrir qu'Apple Pay pointait enfin le bout de son nez sur les appareils compatibles. Pour tous ? Non !



En effet, pas toutes les sections régionales de la banque étaient concernées puisqu'on constatait l'absence du Crédit Mutuel Océan et Nord Europe.



Un retard qui semble corrigé depuis aujourd'hui, puisque des clients ont constaté qu'il était désormais possible d'ajouter sa carte à l'application Wallet.

Le Crédit Mutuel étend sa compatibilité avec Apple Pay

Une bien bonne nouvelle pour les clients de Crédit Mutuel, qui auront du patienter de longs mois avant de voir le service de paiements sans contact faire son arrivée.



Pour ajouter votre carte, il vous suffit de vous rendre dans Wallet, d'appuyer sur le petit + puis d'ajouter les informations de cette dernière (en la scannant par exemple). Il ne vous restera plus qu'à accepter les conditions, puis vous verrez la carte disponible au sein de l'application.

Télécharger l'app gratuite Crédit Mutuel