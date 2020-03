Facebook : Le mode sombre arrive dans la version web sur Mac et PC

Il y a 3 heures

Julien Russo

1

Facebook vient d'annoncer au média TechCrunch que les utilisateurs vont avoir (de façon imminente) le mode sombre sur la version web. Que vous passiez par un Mac ou un PC, par Safari ou Chrome, nous sommes tous concernés !



Facebook passe du côté obscur

Le réseau social de Mark Zuckerberg le sait, il y a une grosse demande par rapport aux interfaces sombres. C'est pour cela que Facebook a décidé de réagir et proposer un "Dark Mode" à ses utilisateurs qui passent par la version web. Il a été déclaré au média américain : "à partir d'aujourd'hui, la majorité des personnes sur Facebook auront accès au nouveau design du bureau".

C'est donc une bonne nouvelle pour ce projet qui est en cours depuis plus d'un an, pour rappel Facebook avait dévoilé le Dark Mode lors de la conférence des développeurs F8 au printemps 2019.

Le porte-parole de Facebook a expliqué que le Dark Mode va être présent sur le nouveau design qui est toujours en statut bêta chez plusieurs milliers d'utilisateurs qui le testent depuis le mois de janvier.

Les utilisateurs qui passent sur le nouveau design pourront retourner sur l'ancien (de façon temporaire). Facebook indique aussi que pour l'instant son Dark Mode ne pourra pas s'adapter en fonction de l'heure de la journée, mais les utilisateurs pour l'activer ou le désactiver d'un simple clic via les paramètres de Facebook.



