Profitez d'un bonus de 10% quand vous ajoutez de l'argent sur votre compte Apple

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Réagir

En cette période de confinement vous êtes plus susceptible d'acheter du contenu sur l'App Store, comme des apps payantes ou des achats intégrés. Apple a pensé aux nombreux utilisateurs d'iOS, d'iPadOS, de watchOS et de macOS. La firme de Cupertino lance une grande opération de bonus lors de l'ajout de crédit à votre compte Apple.

Bonus de 10% chez Apple

C'est nouveau et c'est jusqu'au 3 avril 2020. Apple propose à toutes les personnes qui font un dépôt entre 1€ et 300€ de fournir un bonus de 10% de crédit gratuit. La firme de Cupertino précise que cette offre est limitée à une fois par compte, pour éviter que certaines personnes abusent de sa générosité.







Vous pouvez donc récupérer jusqu'à 30€ si vous déposez 300€ sur votre compte. Ce qui peut être intéressant pour les abonnements récurrents comme Apple Music, iCloud ou le futur Disney+.

La firme californienne propose cette opération promotionnelle également aux États-Unis, en Allemagne, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni.

Pour choisir le dépôt d'un montant plus important, il suffit d'appuyer sur "Autre".

Si vous voulez ajouter de l'argent sur votre compte Apple, il vous suffit d'ouvrir l'application "App Store" puis d'appuyer sur le bouton tout en bas qui s'appelle "Créditer le compte de cet identifiant Apple".