iPad Pro 2020 : Les premiers avis et déballages sont disponibles sur YouTube

Comme d'habitude, pour se faire un coup de publicité, Apple envoie des exemplaires de ses nouveaux produits aux YouTubers ayant une importante et fidèle communauté. Trois influenceurs viennent de mettre en ligne leur vidéo "Unboxing" de l'iPad Pro 2020. Il s'agit de Kark Conrad, SuperSaf et Matti Haapoja.

Découvrez en vidéo le déballage de l'iPad Pro 2020 et les premiers avis

Difficile de se faire son propre avis sur un produit quand on ne peut pas le tester en réel. Si vous êtes parmi les personnes qui se précipitent en Apple Store pour tester un nouveau produit Apple, on pense à vous dans cette période compliquée !

Jusqu'ici, on ne pouvait se baser que sur des vidéos promotionnelles d'Apple et de la présentation sur son site internet, ainsi que sur nos articles. Aujourd'hui, on peut consulter l’avis de personnes externes d'Apple qui donnent leur ressenti personnel sur l'iPad Pro 2020.

Parmi les tests mis en ligne, les points forts qui reviennent le plus souvent sont les performances. La tablette est particulièrement rapide et performante dans les applications qui demandent beaucoup de ressources. Apple avance le fait que la puce A12Z Bionic a la particularité d'être bien plus rapide que certains PC disponibles sur le marché. Le scanner LiDAR est lui aussi testé et les premiers avis sont concluants, du fait de sa précision et de sa fiabilité. Il faut dire qu'Apple utilise un temps de vol direct afin de mesurer la réflexion de la lumière, la firme californienne assure que la mesure se fait jusqu'à cinq mètres de distance. C'est une petite révolution dans la réalité augmentée sur iPad !



Karl Conrad et SuperSaf ont testé un trackpad indépendant sur l'iPad Pro 2020, l'association de celui-ci s'est faite rapidement et l'utilisation s'est avérée être fluide et pratique.

Ce qui a également beaucoup plu c'est la qualité de l'écran, sur la première utilisation il y a le fameux "Woaaw" à la découverte de l'écran. La firme de Cupertino a mis le paquet avec un écran 120 Hz, une luminosité de 600 Nits et une large gamme de couleurs P3. Apple déclare que l'écran Liquid Retina bord à bord a l'atout d'une immersion incroyable. Mais la partie écran n’a pas beaucoup changé depuis 2018.



Découvrez les premiers avis des tests en vidéo :