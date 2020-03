Coronavirus : Les opérateurs européens vont partager les données de localisation de leurs abonnés

Julien Russo

C'est une décision qui fait polémique, puisqu'on pourrait facilement se dire que cela va à l'encontre des règles de confidentialité et de protection de la vie privée. Plusieurs opérateurs européens comme Telecom Italia, Telenor, Telia et Orange ont discuté des moyens de partager la position des abonnés pour suivre le Coronavirus.

Une pratique potentiellement intrusive

C'est une procédure que voudrait mettre en place l'Europe le plus rapidement possible. Celle-ci consiste à suivre minutieusement les déplacements de millions d'Européens, ce qui permettrait de suivre la propagation du Coronavirus. Pour faire simple, on pourrait par exemple retracer les déplacements d'une personne qui a été déclaré positive au Covid-19. Ces données permettraient également aux épidémiologistes et les services d'État de suivre l'évolution de la crise sanitaire afin d'en comprendre les réelles évolutions de propagation.

Les critiques et inquiétudes ont vite apparu quand cette mesure a été dévoilé au grand jour. Cependant, du côté de la Commission européenne on affirme que les données de localisation seront anonymes et seront supprimées une fois que la pandémie sera terminée.

D'après le Contrôleur européen Wojciech Wiewiorowski, le plan ne va pas du tout à l'encontre des lois de l'Union européenne. Comme nous vivons une situation exceptionnelle, cette pratique de suivre les Européens grâce à leur smartphone restera également exceptionnelle, une fois que la pandémie s'arrêtera il n'y aura plus de suivi des positions. Il déclare : «Le CEPD souligne souvent que de tels développements ne contiennent généralement pas la possibilité de prendre du recul lorsque l'urgence a disparu. Je voudrais souligner qu'une telle solution doit toujours être reconnue comme extraordinaire ».



