Les nouvelles applications : Duolingo Kids, Calmer You, Pigeon

Voici 3 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont : Duolingo Kids, Calmer You, Pigeon.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Google Podcasts (App, iPhone, v1.0, 46 Mo, iOS 12.0)



Avec Google Podcasts, vous pouvez rechercher et écouter gratuitement des podcasts du monde entier.



Découvrez des podcasts que vous allez adorer

● Abonnez-vous et écoutez tous vos podcasts préférés.

● Découvrez des recommandations personnalisées d'émissions et d'épisodes.

● Découvrez les émissions du moment dans les catégories Humour, Actualités, Sports et plus encore. Télécharger l'app gratuite Google Podcasts





Calmer You (App, iPhone, v1.26, 189 Mo, iOS 10.0, PSYT)



Calmer You est l'application d'anxiété numéro 1, avec plus de 50 outils et pratiques exclusives basées sur des techniques éprouvées pour gérer l'anxiété, le stress, la dépression et plus encore. C’est une boîte à outils complète pour l’anxiété - de l’apaisement de l’esprit au renforcement de votre confiance, quelle que soit votre impression, il existe un outil pour vous aider.



De plus, essayez le cours pratique de 28 séances pour vous guider pas à pas pour ajouter plus de calme et de confiance dans votre vie quotidienne. Télécharger l'app gratuite Calmer You





Duolingo Kids (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.0.26, 144 Mo, iOS 10.0)



Duolingo Kids est une nouvelle façon efficace et amusante pour les enfants d'apprendre des langues ! L'équipe qui a développé Duolingo, la plateforme d'apprentissage des langues la plus reconnue dans le monde, propose une nouvelle application dédiée aux enfants, pour apprendre l'espagnol, le français et l'anglais.



Les enfants s'amuseront à débloquer de nouveaux niveaux, gagner des couronnes, et jouer avec nos personnages animés, tout en apprenant une nouvelle langue !

Télécharger le jeu gratuit Duolingo Kids