Pixelmator Pro : la mise à jour Magenta est là

Il y a 4 heures

Guillaume Gabriel

1

En 2018, les développeurs de Pixelmator dévoilés une version Pro de son outil de retouche photo très complet. Le plus ? Cette version professionnelle se sert de Metal 2 et de Core ML pour proposer des fonctionnalités puissantes comme le détourage.



Aujourd'hui, les créateurs de l'application ont dévoilé une grosse mise à jour de l'outil : se nommant Magenta, elle propose de nombreuses nouveautés.



Pixelmator Pro (v1.6, 187 Mo, MacOS 10.13) écope désormais d'un nouveau sélecteur de couleurs ou encore la possibilité de sélectionner plusieurs objets en les faisant glisser.

Une nouvelle grosse mise à jour baptisée Magenta vient d'être rendue publique avec de belles nouveautés : ainsi, il est désormais possible pour les heureux possesseurs de découvrir un nouveau sélecteur de couleurs, de choisir rapidement les couleurs à l'aide des codes de couleur hexadécimaux directement dans le nouveau sélecteur de couleurs.



Également, vous pouvez maintenant faire glisser sur la toile et sélectionner plusieurs objets, un joli gain de temps.Il existe également une multitude d’améliorations des performances et de corrections de bogues.



Pour rappel, cette version Pro est disponible au prix de 43,99€ sur le Mac App Store !

