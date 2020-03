Un brevet d'Apple dévoile un iPad avec une... encoche !

Même si l'idée d'une encoche sur un iPad donne déjà des frissons à certains qui préfèrent un "plein écran" pour profiter pleinement de leur tablette, l'idée n'est pas si mauvaise qu'on le pense . Puisque cela pourrait faciliter les choses lors de l'utilisation d'un Smart Keyboard Folio ou de tout autre clavier pour iPad, l'encoche serait face au visage de l'utilisateur. Pour l'instant, on ne sait pas si ce projet qui date de 2016 est toujours d'actualité et encore envisagé par Apple ou s'il est abandonné comme les nombreux brevets que la firme de Cupertino dépose. Source

Pour voir en seulement quelques minutes ce qu'ont les ingénieurs d'Apple en tête, il suffit d'observer de près les registres de l'USPTO , l'endroit où Apple protège toutes ses avancées pour éviter que la concurrence copie ses nouveautés à venir. Un récent brevet a été validé aujourd'hui. Il a été déposé par Apple il y a 4 ans . Il décrit un iPad comme on le connait aujourd'hui avec une encoche pour placer les capteurs du Face ID, la caméra avant... L'encoche figure sur le côté le plus long de l'iPad, ce qui pourrait servir quand l'utilisateur utilise sa tablette en mode paysage.

Vous croyez être débarrassé de l'encoche avec la sortie de l'iPhone 12 ? Visiblement en interne chez Apple on n'est pas encore passé à autre chose, puisque la firme californienne prévoirait de sortir un iPad avec une encoche si on en croit ce brevet révélé au public aujourd'hui.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.