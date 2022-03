iPad Air 5 : Apple dévoile une publicité qui glorifie la puce M1

Il y a 1 heure

iPad

Julien Russo

1



Nous y sommes enfin. Apple a commercialisé aujourd'hui le tant attendu iPad Air 5 avec la puce M1 qu'on retrouve dans plusieurs modèles de Mac. À l'occasion de ce nouveau lancement, la firme de Cupertino a dévoilé sa première publicité sur sa chaine YouTube, découvrez-la dès maintenant !

« Votre prochain ordinateur n'est pas un ordinateur »

Le premier iPad Air avec la puce M1 est enfin disponible en France et dans de nombreux pays à travers le monde. Qui dit disponibilité, dit le démarrage immédiat de la campagne de marketing qui a pour objectif d'attirer de nouveaux clients vers ce magnifique iPad Air 5. Pour cela, Apple a collaboré avec ses partenaires habituels qui s'occupent des spots publicitaires que vous voyez régulièrement à la télévision.



Apple met en avant tout ce que vous pouvez faire avec un iPad : les montages photos et vidéos, les dessins avec l'Apple Pencil, les jeux... Tout est fait pour montrer que c'est la tablette qu'il vous faut pour un grand nombre d'activités.

La première vidéo promotionnelle se concentre essentiellement sur l'élection dans un lycée, deux élèves essaient de créer la meilleure affiche avec un iPad Air 5, il y a une surenchère puisque chacun veut impressionner l'autre en faisant mieux. Ils s'envoient des iMessage, des AirDrop... À travers cette approche, Apple montre à quel point on est bien dans son écosystème !



Dans la vidéo, on aperçoit également l'une des volontés d'Apple avec l'iPad : remplacer votre ordinateur. Le géant californien souhaite vous détourner d'un ordinateur portable pour une expérience plus conviviale et pratique, celle d'un iPad avec son merveilleux système d'exploitation iPadOS.

Apple utilise la formule déjà entendue dans le passé : « Votre prochain ordinateur n'est pas un ordinateur »".



L'iPad Air 5 est disponible dès maintenant chez de nombreux revendeurs, les stocks peuvent s'avérer compliqués pour les semaines à venir, il va falloir s'armer de patience.