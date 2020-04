Apple propose la bêta d'iOS 13.4.5 avec quelques nouveautés

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Cette nuit, la firme californienne a proposé les nouvelles bêtas aux développeurs avec iOS 13.4.5, iPadOS 13.4.5, tvOS 13.4.5 et MacOS 10.15.5, une semaine après avoir sorti iOS 13.4, de tvOS 13.4 et macOS Catalina 10.15.4. Une curieuse numérotation...

Les nouvelles versions pour les développeurs chez Apple

Les développeurs iOS, macOS et tvOS peuvent télécharger la nouvelle bêta d'iOS 13.4.5.



Vous vous posez aussi la question des versions iOS 13.4.1, iOS 13.4.2, iOS 13.4.3 et iOS 13.4.4 ? Apple a déjà sauté des numéros par le passé, sans explication.



Cette nouvelle version est valable sur iPhone, iPad et Apple TV. Et du côté du Mac, Apple propose la première bêta macOS 10.15.5, mais rien pour watchOS 6.2.



Au menu, des améliorations, des correctifs et des nouveautés.



On retrouve ainsi :

La possibilité de partager une musique depuis Apple Music vers Instagram ou Facebook sous forme de stories (cf tweet)

L’iPhone 9 avec Touch ID et mode Express (que l’on attend pour le 15 avril)

CarKey

Comment installer iOS 13.4.5

Pour installer la bêta 1 d'iOS 13.4.5, il vous suffit de vous rendre dans les réglages, puis général et mise à jour logicielle.

La bêta pour les testeurs publics devrait arriver prochainement (d'ici les prochains jours).