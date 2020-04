Première image du LIDAR de l’iPhone 12 Pro ?

Medhi Naitmazi

La date de sortie se rapproche doucement pour les iPhone 12 et autres iPhone 12 Pro. Alors que les rumeurs et fuites s’intensifient, voici une première image de que qui devrait être le bloc photo arrière de l’iPhone 12 Pro. Comme le nouvel iPad Pro, un capteur LIDAR devrait faire son apparition et c’est ce qu’on vient de découvrir en image sur réseaux sociaux. La source n’est autre que le code interne d’iOS 14 qui a déjà révélé de nombreuses nouveautés.

Le quatrième capteur serait un Lidar sur iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max

Cette image supposée affiche donc un capteur supplémentaire par rapport aux iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, mais la disposition est différente. Fini le triangle qui permet de ne pas avoir de « saut » quand on change d’objectif, place à un alignement plus consensuel afin de caser le scanner LiDAR. Pou mémoire, ce nouveau composant utilisé en automobile, aéronautique et autre secteur industriel permet de calculer la distance qu’il y a avec des objets dans l’environnement et ainsi de proposer un mapping 3D complet. Idéal pour la réalité augmentée.

Par contre, personne n’a pour le moment pu confirmer la véracité de cette fuite, qu’on ne manquera pas de suivre de près, bien qu’il soit quasiment certain que le Lidar fasse ses débuts sur iPhone cette année.



D'ailleurs, on s’attend à un iPhone 12 en quatre version, dont un inédit « petit » modèle de 5,4 pouces. Outre la photo, l’iPhone 12 devrait apporter un nouveau design, la 5G et un écran OLED pour tous avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.