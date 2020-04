iOS 13.4.1 : La mise à jour est disponible

Il y a 27 min (Màj il y a 15 min)

Julien Russo

Apple propose ce soir une nouvelle mise à jour pour iOS. En effet, celle-ci se présente comme corrective et propose la résolution de deux difficultés massivement signalées sur le site du support d'Apple et les forums en général. La mise à jour est disponible au téléchargement sur iPhone et sous iPadOS 13.4.1 sur iPad.

Vous pouvez la télécharger dès maintenant

Aucune nouveauté, mais des correctifs assez importants qui venaient gêner certains utilisateurs.

Apple dévoile ce soir la mise à jour iOS 13.4.1, découvrez ci-dessous les deux corrections sur lesquels les développeurs Apple ont travaillé pendant plusieurs jours.

La firme californienne informe corriger les anomalies suivantes :

Résout un problème qui empêchait les appareils exécutant iOS 13.4 de participer à des appels FaceTime avec des appareils exécutant iOS 9.3.6 ou antérieur, ou OS X El Capitan 10.11.6 ou antérieur.

Corrige un bogue dans l’app Réglages qui entraînait l’échec de la sélection du Bluetooth dans le menu d’actions rapides de l’écran d’accueil.

Comme d'habitude, ça ne change pas. Rendez-vous dans "Réglages" > "Général" > "Mise à jour logicielle" pour télécharger la nouvelle version sur iPhone et iPad.