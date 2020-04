FNAC : 10% de réduction sur les cartes App Store et iTunes

Guillaume Gabriel

En cette période de confinement, on retrouve des bons plans un peu partout sur le dématérialisé : formations, jeux, applications, sport... Tout y passe, ou presque, et aujourd'hui c'est la FNAC qui s'y met, en permettant de mettre la main sur des cartes App Store et iTunes à un prix moins important.



En effet, une réduction de 10% a été mise en place sur les bons de 25, 50 et 100 euros. De quoi se faire plaisir, que ce soit pour s'offrir du contenu sur son appareil iOS ou pour acheter un film ou une série télévisée.

FNAC : des réductions sur les cartes App Store et iTunes

Une bien belle initiative de la part de la FNAC avec l'arrivée d'une nouvelle promotion sur les cartes App Store et iTunes de 25, 50 et 100 euros. Ainsi, une promotion de -10% sera affichée lors de votre passage à la caisse.

