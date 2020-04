Les nouvelles applications : Stones, Wavejam, Impressions

Stones (App, iPhone / iPad, v1.1, 36 Mo, iOS 13.2, Victor Khodalov)



Stones est une application qui vous aide à cultiver et à développer de bonnes habitudes. La section Découvrir vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour être plus heureux, en meilleure santé et plus productif, et vous pouvez regarder des histoires sur la façon dont certaines habitudes peuvent affecter votre qualité de vie. Télécharger l'app gratuite Stones





Wavejam (App, iPhone, v1.1.0, 43 Mo, iOS 12.4, Christian Eichin)



Wavejam est une plateforme musicale qui vous permet de collaborer avec vos amis sur une chanson.



Enregistrez simplement un morceau, partagez-le et invitez vos amis à en tirer parti.



Les fonctionnalités comprennent un enregistreur multipiste, une capture audio rapide et facile, des contrôles de BPM et de mixage, et bien plus encore. Télécharger l'app gratuite Wavejam