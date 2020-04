BlaBlaHelp : L'application d'entraide entre voisins de BlaBlaCar

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

BlaBlaCar a eu une idée fantastique ! Et si en cette période de pandémie on devenait tous solidaires entre voisins ? Les développeurs se sont concentrés pendant plusieurs jours pour créer cette application et la mettre le plus vite possible en téléchargement sur l'App Store. À travers BlaBlaHelp vous pourrez rendre service à vos voisins qui pourront faire de même en retour.

BlaBlaHelp disponible dès maintenant

Le principe de l'application est simple. Vous avez juste à télécharger BlaBlaHelp et vous connecter avec votre compte BlaBlaCar pour entrer en contact avec les autres utilisateurs autour de votre position. Chaque personne qui souhaite donner un coup de main a juste à appuyer sur le bouton "Devenir un Helper", ce qui déclenchera directement la visibilité sur la carte. Quand vous appuyez sur un utilisateur, vous avez son profil avec son prénom, son âge, sa photo et sa description.

L'application ajoute également des "indications de sérieux" comme la vérification du numéro de téléphone et de l'adresse mail, pour prouver que les éléments renseignés sont bien ceux de la personne.

À partir de cette nouvelle application, il sera possible d'être mis en relation avec son voisin pour aller faire des courses de première nécessité à sa place ou se rendre à la pharmacie lui récupérer un médicament.

Dans le sens contraire, cela peut fonctionner également, il est possible de s'inscrire et de chercher quelqu'un pour vous rendre un service.



BlaBlaCar espère qu'elle arrivera à convaincre ses 18 millions d'utilisateurs qui ont un compte sur son application de co-voiturage.

Précisons quand même qu'il s'agit d'une app d'entraide et non d'une app pour se faire rémunérer en échange d'une course !

L'entreprise ajoute qu'il sera indispensable d'appliquer les gestes barrières quand vous rencontrez un autre utilisateur.

L'application est disponible sur iOS et Android.

