iOS 13.4.1 est plus rapide qu’iOS 13.4

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

15

Une semaine après avoir sorti iOS 13.4.1 pour les iPhone et iPadOS 13.4.1 pour les iPad, qu’en est-il des performances et de l’autonomie ?



Pour mémoire, la dernière version en date du son système d’exploitation de la firme à la pomme corrige quelques problèmes techniques, dont un qui bridait les appels FaceTime sur iOS 9 et un autre qui ouvrait une faille dans l’utilisation des VPN.

Nous sommes donc loin des nouveautés apportées par iOS 13.4 comme le support des trackpad, le support de l’iPhone SE 2020 ou encore Carkeys. Justement quelles différences trouve-t-on entre les deux version ?

Comparatif de performances entre iOS 13.4.1 et iOS 13.4

Pour savoir quel firmware est le plus rapide, il faut comparer ses performances sur plusieurs modèles d’iPhone et réaliser des tests identiques sur chaque appareil. À ce petit jeu, le Youtubeur iAppleBytes a comparé les réactions des iPhone Se 2016, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 et iPhone XR. A gauche, on a le modèle sous iOS 13.4 et à droite, celui sous iOS 13.4.1.



Le comparatif consiste à ouvrir de nombreuses applications à la main et en même temps et à réaliser quelques actions comme ouvrir un site, scroller, ouvrir une photo, etc. A la fin, le testeur lance Geekbench puis Antutu pour avoir une idée plus précise des gains.

Comme vous pourrez le constater, les écarts sont minimes mais quasiment toujours à la faveur d’iOS 13.4.1. Si l’impression est confirmée par les deux benchmarks à la fin de chaque test, un seul modèle fait figure d’exception. En effet, l’iPhone 8 ne profite pas d’une amélioration des performances et de la rapidité, contrairement à tous les autres modèles.



Difficile de comprendre pourquoi cet iPhone est moins bien loti que les autres, même si c’est loin d’être catastrophique. De plus, il aurait été bien qu’un iPhone 11 soit présent dans ce test pour comparer les changements sur une puce A13.



En tout cas, la dernière mouture d’Apple qui corrige des bugs et bouche des failles, améliore également les performances globales.



Vous avez déjà fait la mise à jour ?