Lime : Des trajets offerts pour les soignants

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

Ils combattent quotidiennement le virus, sont en première ligne et prennent de gigantesques risques pour sauver le maximum de personnes de cette pandémie interminable. Les soignants dans chaque pays réalisent un travail incroyable et mérite d'être récompensé au quotidien ! Nombreuses sont les entreprises à faire des gestes, c'est le cas d'Uber en offrant des milliers de repas et des courses avec de belles réductions, mais aussi Deliveroo qui participe et qui recueille des dons pour la livraison de repas. Une entreprise vient d'annoncer à son tour participer à cette solidarité.

Lime va offrir des courses gratuites en trottinettes

Lime c'est l'une des plus grosses sociétés de location de trottinettes en libre-service dans le monde. Initialement lancée aux États-Unis en 2017, l'entreprise a rapidement étendu ses activités en Europe. L'entreprise a récemment annoncé proposer prochainement sur Paris, ainsi que Cologne, Rimini, Dallas, Baltimore, Salt Lake City et Washington, des courses gratuites pour les soignants.

Le but de cette opération c'est de faciliter leurs déplacements du domicile à l'hôpital, sans avoir besoin de prendre les transports en commun ou de payer un VTC.

Si Uber a appelé son service "Uber Medics", Lime l'appellera "Lime Aid", il s'agira d'une réservation spéciale et exclusive aux soignants. Ils pourront prendre n'importe quelles trottinettes à Paris et dans les autres villes citées ci-dessus. Chaque trajet comportera 30 minutes de gratuité.

David Spielfogel un membre de la direction de l'entreprise a déclaré : "Lime est fier de s’associer aux villes pour fournir des trottinettes comme une option de transport essentielle afin de transporter de manière fiable les travailleurs en première ligne et les résidents là où ils doivent se rendre".

Un justificatif sera nécessaire pour réserver par Lime Aid, l'entreprise n'a pas dévoilé de limite mensuelle par rapport à ces trajets offerts. Lime parle aussi d'offrir le même type de service aux forces de l'ordre qui sont eux aussi en première ligne et en contact fréquent avec la population pour les contrôles liés au respect du confinement.

Tout comme les autres moyens de déplacement, Lime a fortement été impacté par le confinement. Moins de personnes dans les rues = moins de réservations de trottinettes électriques. De plus, les beaux jours reviennent et c'est justement dans cette période où Lime réalise ses meilleurs chiffres.

Lime